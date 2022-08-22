Іспанія

Польський форвард відзначився своїми першими офіційними голами у складі "Блаугранас".

У матчі другого туру іспанської Ла Ліги Барселона у гостях впевнено обіграла Реал Сосьєдад з рахунком 4:1.

Вже на першій хвилині "блаугранас" вийшли вперед зусиллями нападаючого Роберта Левандовські, який забив свій перший офіційний м'яч за Барселону. Проте через п'ять хвилин господарі відігралися завдяки влучному удару у виконанні Александера Ісака.

На 64 хвилині головний тренер гостей Хаві зробив дві заміни, випустивши на поле Анссумане Фаті та Рафінью Діаса, що пожвавило гру каталонців і вони заграли новими фарбами.

На 66-й хвилині Усман Дембеле вивів Барселону вперед після передачі від Фаті, а через дві хвилини Левандовські оформив дубль, а Фаті віддав другу гольову передачу.

Ще за дев'ять хвилин Барселона забила четвертий м'яч у ворота Сосьєдада, а його автором став Фаті, якому асистував Левандовські.

Для Барселони це перша перемога в сезоні після нічиї з Райо Вальєкано, а для Сосьєдада перша поразка після успіху в матчі проти Кадіса.

Реал Сосьєдад — Барселона 1:4

Голи: Ісак, 6 — Левандовські, 1, 68, Дембеле, 66, Фаті, 79.

Реал Сосьєдад: Реміро — Муньйос, Ле Норман, Субельдія, Елустондо (Горосабель, 78) — Меріно (Каррікабуру, 79), Субіменді, Мендес — Сілва (Туррьєнтес, 71) — Кубо (Чо, 71), Ісак (Наварро, 71).

Барселона: Тер Штеген — Бальде (Рафінья, 64), Гарсія, Крістенсен, Араухо — Гаві (Кесс'є, 85), де Йонг (Роберто, 84), Педрі — Торрес (Фаті, 64), Дембеле (Альба, 71), Левандовські.

Попередження: Елустондо, Ле Норман — Араухо.