Німеччина

В бельгійця конфлікт із Терзічем?

Bild повідомляє, що Тома Меньє може залишити Боруссію Дортмунд.

Причиною є конфлікт із новим/старим головним тренером команди Едіном Терзічем.

Після закінчення вчорашнього поєдинку проти Вердера (2:3) бельгієць начебто агресивно прошепотів журналістам, що хоче як можна швидше піти з клубу.

Втім, поки що якихось доказів, котрі могли б підтвердити наявність цих слів або скандалу, немає, а сам Тома навіть написав під одним з постів у Інстаграм з подібною новиною: "Пропаганда від Bild".

Нагадаємо, що бронзовим призером чемпіонату світу у складі збірної Бельгії цікавиться Барселона.