Іспанія

Два взаємовиключні трансфери.

Український нападник Роман Яремчук останнім часом має проблеми з потраплянням до стартового складу лісабонської Бенфіки під управліннями Рогера Шмідта.

Взаємини між футболістом та його клубом із неочевидних причин погіршились настільки, що наприкінці поточного трансферного вікна з’явилась інформація про те, що "орли" виставили 26-річного виконавця на трансферний ринок.

Можливістю підписати гравця основного складу збірної України одразу ж зацікавилась іспанська Севілья.

Однак, як повідомляє іспанська преса, скаути "нервіонців" працюють одразу за кількома напрямками, тому Яремчук не є виключним претендентом на підсилення складу представника Ла Ліги.

Значно ближчим до реалій іспанського футболу є нападник Еспаньйола Рауль де Томас, який за попередній футбольний рік відзначився 17 голами та трьома гольовими передачами в 36 іграх.

Відомо, що відносно Яремчука Севілья пропонує оренду з правом викупу, однак іспанського 27-річного футболіста той-таки портал Transfermarkt оцінив майже вдвічі дорожче — 25 млн євро проти 15 млн євро за українця.