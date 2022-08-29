Іспанія

Фахівець висловився про перемогу у Ла Лізі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо перемоги команди над Еспаньйолом у Ла Лізі (3:1).

"Я дуже задоволений. Було непросто виграти три ігри на виїзді, але ми маємо дуже хорошу динаміку. У нас дуже хороша команда, і кожен гравець, який виходить на поле на заміну — допомагає. Як я вже говорив раніше, що інтенсивність є ключовою для перемоги в цих іграх, і роль усіх гравців важлива.

Ми повинні звикнути до того, як атакує Чуамені. Важливо підтримувати цей баланс у півзахисті. Вони повинні бути уважними далі. Ротація півзахисників була спланована Модрічем і Вальверде, який був трохи позаду, а Чуамені піднімався в атаку.

Важливо вміти виграти, і якщо перед тобою є суперник з такою якістю, це нормально. Кожні 3-4 дні ми будемо грати проти складних суперників, і завжди є моменти де нам доведеться переборювати складнощі. В цілому, ми завжди переважали суперника по грі, вони були небезпечні зі стандартних положень і забили нам гол через нашу помилку. Вони отримали більше впевненості, увійшли у гру, і, на щастя, ми знайшли 1-2 моменти, щоб забити вирішальні голи", — сказав Анчелотті.