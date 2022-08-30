Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував нам багато цікавих подій, хоча й вийшов не дуже результативним. Черговий майстер-клас від Барселони, фантастичне завершення зустрічі Еспаньйола та Реала, а також багато іншого.

Результати 3-го туру Прімери

Команда Хаві йде із крейсерською швидкістю

Барселона починає поступово набирати обертів? Принаймні так здається після погромів Сосьєдада та Вальядоліда.

Тер Штеген — Кунде, Араухо (Роберто, 61), Гарсія, Бальде — Гаві (Де Йонг, 61), Бускетс (Кесс'є, 76), Педрі — Рафінья (Фаті, 61), Дембеле (Торрес, 82) — Левандовські

Перше, що варто відзначити за підсумками гри проти команди Роналдо — дебют Жюля Кунде за "кулес". Француз провів непоганий матч на правому фланзі захисту — найбільш проблемній позиції каталонців прямо зараз. Зате наявність екс-захисника Севільї та його універсальність дозволили Рональду Араухо повернутися до більш звичного місця у центрі. Якщо хтось раптом забув, уругваєць у перших турах грав на правому крилі оборони.

Друге — вихованець Барси Алехандро Бальде своїм зрілим перформансом у Сан-Себастьяні заслужив довіру Хаві, котрий випустив його у старті. Іспанець провів непоганий обсяг роботи на лівому фланзі.

Що до самого матчу — впевнена перемога каталонців над апріорі більш слабким суперником із черговим дублем Роберта Левандовські.

Вони не встигли перетнутися у Боруссії Дортмунд, але французький вінгер зараз демонструє, що вміє знаходити ідеальну синергію не лише зі своїм найкращим другом П'єр-Еміріком Обамеянгом.

Отже, чергова яскрава перемога "синьо-гранатових", але за сильно переоцінювати її важливість також не варто. На протязі двох наступних тижнів каталонців очікують зустрічі із кризовою, але Севільєю, а також потужною Баварією, тож після хоча б цих поєдинків можна буде робити перші висновки стосовно розвитку нового проекту на Камп Ноу.

Вольовий Реал

Реал здобув може й не зовсім переконливу, але традиційну для себе перемогу.

Куртуа — Алаба, Рюдігер, Мілітао, Васкес (Карвахаль, 80) — Кроос (Себальос, 80), Чуамені, Модріч (Камавінга, 58) — Вінісіус (Родріго, 58), Вальверде — Бензема

Еспаньйол, подібно до Альмерії у першому турі, вперся рогом та створив величезні проблеми Реалу, але все змінив фініш поєдинку.

Вже на 12 хвилині Орельєн Чуамені блискучим пасом між лінією видав асист на Вінісіуса Жуніора, котрий холоднокровно вирішив цей момент, але "папуги" зуміли зрівняти рахунок перед перервою зусиллями Хоселу. Літній новачок з Алавесу вже приносить безліч користі каталонській команді та й взагалі полюбляє забивати Реалу, котрого він є вихованцем.

На 88 хвилині мадридці таки зуміли вийти вперед завдяки козирному тузу Карло Анчелотті (згадайте його блискучий вихід у півфіналі минулої Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті) Родріго, який класним пасом знайшов Каріма Бензема на дальній штанзі.

Проте то був ще не кінець. У компенсований до другого тайму час голкіпер господарів Бенжамен Лекомт в'їхав у ногу Дані Себальосу, за що побачив червоне світло. У ворота довелося встати центрбеку "папуг" Леандро Кабрері, до речі, свого часу сезон погравшого за мадридську "кантеру" у Сегунді В.

Новий "воротар" одного разу взяв непоганий кручений дальній удар, хоча й з другої спроби, але проти потужного пострілу все того ж Бензема зі штрафного виявився безсилим. Карім вперше з квітня 2008 року та матчу його тодішнього Ліону проти Кана забив прямим ударом зі штрафного.

І що ти зробиш з цим мадридським Реалом??

Атлетіко вдало з'їздив до Валенсії

На десерт "матрацники" перемогли "кажанів" у їх ж печері.

Мамардашвілі — Тьєррі Коррейя (Фульк'є, 69), Джемерт, Діакабі, Тоні Лато (Дієго Лопес, 81) — Гільямон (Ніко Гонсалес, 69), Кастільєхо (Франсіско Перес, 74), Солер, Муса, Ліно — Маркос Андре (Максі Гомес, 74)

Облак — Льоренте, Вітсель, Хіменес, Рейнілду, Сауль (Карраско, 46) — Коке, Кондогбіа (Грізманн, 64), де Пауль (Лемар, 64) — Мората (Корреа, 83), Жоау Фелікс (Кунья, 83)

У першому таймі ми могли стати свідками розкішного, можливо, найкращого голу у турі, але потужний тандерболт Юнуса Муси було відмінено після консультації з ВАР.

Валенсія ще й могла отримати видалення вже у першому таймі, але це був би абсурд.

Фолу останньої надії на Альваро Мораті там, здається, не було. Та й навіть якщо розцінювати епізод перед перервою, як ФОН, то іспанський нападник і так знаходився у положенні поза грою.

Єдиний ж гол записав на свій рахунок Антуан Грізманн.

Окрім неприємного факту домашньої поразки є ще дві новини для левантійців. Одна хороша, друга погана. Хороша — команда підписала Едінсона Кавані, котрий точно має гарантувати щонайменше 10/15 голів за сезон в усіх турнірах. Погана — днями команда може втратити Карлоса Солера. І трансфер безумовного лідера "кажанів" може вартувати їм дуже багато.

Коротко про інші матчі 3-го туру

- Жирона потерпіла другу поразку у чемпіонаті, поступившись Сельті на власному полі (0:1). Єдиний гол забив...так-так легенда галісійців Яго Аспас, який чітким ударом у дальній кут не лишив шансів голкіперу каталонців.

- Бетіс, навіть граючи у меншості після видалення Хермана Пессельї на 73 хвилині, здолав Осасуну (1:0). Розкішний гол ефектним пострілом, який ледь не розірвав сітку, забив безумовний лідер севільців Борха Іглесіас, а "зелено-білі" разом із мадридським Реалом наразі залишаються командами, які виграли усі стартові матчі чемпіонату.

- ТМ 1,5 підтримав й Реал Сосьєдад, який виграв у Ельче завдяки голу Браіса Мендеса. Могли "чурі урдін" забивати й більше, але Мікель Меріно не реалізував пенальті.

- Мальорка перемогла Райо на виїзді (2:0). Команда з острову забила по голу у кожному з таймів, а Ведат Мурікі, здається, нарешті знайшов свій клуб.

- Севілья далі крокує по чемпіонату без перемог. На цей раз палачем "нервіонців" стала Альмерія (1:2). Алекс Теллес виконав першу результативну дію, виконавши асист на голову Оліверу Торресу, але новачок Прімери доволі міцний горішок, котрий точно хотів би лишитися у еліті та точно попсує кров ще не одному топу цього сезону. "Червоно-білі" створила камбек та згустила хмари над командою Хулена Лопетегі. Незабаром старт у Лізі чемпіонів, а боротьба за топ-4 у Ла Лізі враховуючи блискучу форму Бетіса буде не менш напружена, ніж у попередньому сезоні.

- Вільярреал ледь не дотис Гетафе (0:0). У більш менш рівному матчі у ендшпілі арбітр спершу поставив пенальті на користь "жовтої субмарини", але після перегляду ВАР відмінив рішення, що дуже не сподобалося Унаї Емері та його хлопцям.

- Ернесто Вальверде тріумфально повернувся у Більбао. Атлетік розпочав сезон із трьох сухих матчів, двох перемог та однієї нічиєї, а в крайньому турі розгромив Кадіс (4:0). І це ще "підводна лодка" відскочила. Якби не феноменальний Хереміяс Ледесма у рамці, то ця команда вилетіла б ще весною (другий за кількістю сейвів минулого розіграшу після Луїша Максіміану з Гранади). Наприклад, у цій грі він парирував пенальті від Іньякі Вільямса.

Цікаві факти

- Яго Аспас — другий гравець Сельти з Віго, який забивав у кожній із перших трьох ігор сезону Ла Ліги у 21 столітті (три голи), після Фабіана Орельяни у 2014 році (також три).

- Жоден гравець не здобув більше очок своїми голами, ніж Яго Аспас за Сельту в Ла Лізі у 2022 році (10 очок завдяки 13 голах, рівний Анхелю Корреа з Атлетіко Мадрид, 10 очок завдяки 8 голам).

- Борха Іглесіас — третій гравець Реалу Бетіс, який забив чотири голи в перших трьох іграх сезону Ла Ліги в 21 столітті, після Гастона Касаса в сезоні-2001/02 і Рубена Кастро в сезоні-2016/17.

- Мануель Пеллегріні вдруге в тренерській кар’єрі виграв кожну зі своїх трьох перших ігор у сезоні Ла Ліги, вперше зробивши це із Реалом у сезоні-2009/10, у якому він набрав найбільшу кількість очок для команди, яка посіла друге місце (96).

- Реал Сосьєдад виграв 54,5% своїх ігор без Александра Ісака в Ла Лізі з сезону-2019/20 (11 ігор, 6 перемог, 2 нічиїх та 3 поразки), порівняно з лише 42,9% зі шведом (105 ігор, 45 перемог, 28 нічиїх та 32 поразки).

- Жоден воротар не відбивав більше пенальті, ніж Едгар Бадія з Ельче у Ла Лізі з сезону-2020/21 (5 із 19 відбитих пенальті, нарівні з Серхіо Еррерою — 5 із 14).

- Нападник Мальорки Ведат Мурікі йде на третьому місці у топ-5 лігах за кількістю голів головою разом із Робертом Левандовські та Муссою Дембеле.

- Кан-Ін Лі відмітився результативними діями в останніх двох іграх Ла Ліги (1 гол, 1 передача), стільки ж, скільки в його попередніх 28 іграх у змаганні за Мальорку (дві гольових).

- Севілья програла дві з перших трьох ігор сезону Ла Ліги вперше з кампанії-1996/97 (В1, П2), кампанії, в якій вона вилетіла з ліги.

- Вільярреал вперше в історії зберіг свої ворота сухими у кожній із своїх трьох перших ігор сезону Ла Ліги (В2, Н1), а його воротар Херонімо Руллі відбив усі 13 ударів у свої ворота, з якими він зіткнувся в сезоні-2022/23.

- У віці 34 років і 7 днів Роберт Левандовскі є найбільш віковим гравцем, який забив три голи у своїх перших трьох іграх Ла Ліги в 21 столітті, побивши рекорд поточного партнера по команді П’єра-Емеріка Обамеянга з минулого сезону (32 і 247).

- Усман Дембеле віддав 12 результативних передач у Ла Лізі у 2022 році — жоден гравець не зробив більше у п’ятірці європейських ліг цього року (Ліонель Мессі — також 12).

- Гравці з найкращим відсотком голів проти Реала в Ла Лізі в 21 столітті: 78% — ХОСЕЛУ МАТО (7 голів у 9 матчах). 71% — Луїс Суарес (10/14), 63% — Роналдіньо Гаучо (5/8), 63% — Хуан Анхель Альбін (5/8), 62% — Ліонель Мессі (18/29).

- Карім Бензема забив 28 голів за Реал Мадрид у 2022 році у всіх турнірах — жоден гравець з великої п’ятірки європейських ліг не забив більше цього року (28 також у Кіліана Мбаппе).

- Хереміяс Ледесма відбив чотири з 25 пенальті у ворота його Кадіса у Прімері. Два з цих пенальті він відбив у матчах із Атлетіком Більбао.

- Атлетік Більбао останній раз забив чотири голи на виїзді у Прімері саме проти Кадіса у лютому 2021 (0-4).

- Антуан Грізманн забив два голи в своїх останніх трьох іграх за Атлетіко Мадрид у Ла Лізі, стільки ж у його попередніх 19 іграх чемпіонату за мадридців.

Найкращий гол 3-го туру Прімери

Борха Іглесіас (Реал Бетіс)

Карім Бензема (Реал Мадрид)

Найкращий тренер 3-го туру Прімери

Хаві (Барселона) – погром Вальядоліда

Карло Анчелотті (Реал Мадрид) – вольова виїзна вікторія над Еспаньйолом (3:1)

Найкращий гравець 3-го туру Прімери

Тандем Усман Дембеле – Роберт Левандовські, що організував 3 з 4 голів Барселони у грі проти Вальядоліду (4:0)

Карім Бензема (Реал) – переможний дубль у ворота Еспаньйола (3:1)

Увесь Атлетік Більбао та його яскрава перемога над Кадісом (4:0)

Антуан Грізманн (Атлетіко) — переможний гол у грі із Валенсією (1:0)

Символічна збірна 3-го туру Прімери:

Турнірна таблиця після 3-го туру Прімери

# И О 1 Реал Мадрид 3 9 2 Бетіс 3 9 3 Барселона 3 7 4 Атлетік 3 7 5 Вільярреал 3 7 6 Атлетіко 3 6 7 Осасуна 3 6 8 Реал Сосьєдад 3 6 9 Мальорка 3 4 10 Альмерія 3 4 11 Райо Вальєкано 3 4 12 Сельта 3 4 13 Жирона 3 3 14 Валенсія 3 3 15 Севілья 3 1 16 Еспаньйол 3 1 17 Ельче 3 1 18 Хетафе 3 1 19 Вальядолід 3 1 20 Кадіс 3 0

Розклад 4-го туру Прімери