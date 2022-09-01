Іспанія

Нідерландець продовжить виступати у Ла Лізі.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг все літо фігурував у трансферних новинах, але, мабуть, залишається у своїй команді.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландський футболіст навіть не розглядав інших варіантів.

Зазначимо, що за минулий футбольний рік де Йонг провів 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Де Йонг затягнув з рішенням про трансфер, тому вже не цікавий англійським клубам