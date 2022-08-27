Іспанія

Півзахисник готовий розглянути змінення у контракті.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг після тривалих роздумів вирішив залишитись у команді.

Як повідомляє видання Sport.es, нідерландський футболіст готовий провести реструктуризацію свого контракту.

Зазначимо, що за минулий футбольний рік де Йонг провів 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, що Барселоні потрібно продати де Йонга чи Обамеянга, Депая та Деста, щоб підписати Бернарду Сілву.