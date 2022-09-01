Півзахисник виступатиме за "кажанів".
Ілайш Моріба, фото Валенсія
01 вересня 2022, 19:22
Валенсія не залишає спроб посилити свій склад перед закриттям трансферного вікна.
Як повідомляє офіційний сайт "кажанів", клуб підписав Ілайша Морібу на правах орендної угоди з РБ Лейпциг.
Моріба вже грав у Валенсії в минулому сезоні. Загалом 19-річний юнак награв у 24 зустрічах серед усіх турнірів, відзначившись однією гольовою передачею в Кубку Іспанії.
Нагадаємо, що серед можливих варіантів продовження кар'єри півзахисником був Аякс.