Данець змінив клубну прописку.
Мартін Брайтвейт, фото Еспаньйол
01 вересня 2022, 23:25
Барселона продовжує розвантажувати склад та зарплатну відомість у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт Еспаньйола, новачком команди став форвард Барселони Мартін Брайтвейт.
Раніше нападник припинив співпрацю з Барселоною та перебував у статусі вільного агента.
Данець перейшов до Барселони у лютому 2020 року. З того часу у складі каталонського клубу він провів 58 матчів та забив 10 голів.
Каталонський клуб доволі цікаво презентував свого новачка — у костюмі папуги, що є символом команди.
Нагадаємо, що раніше Брайтвейт вимагав від Барселони велику суму за розірвання контракту.