Іспанія

Данець змінив клубну прописку.

Барселона продовжує розвантажувати склад та зарплатну відомість у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт Еспаньйола, новачком команди став форвард Барселони Мартін Брайтвейт.

Раніше нападник припинив співпрацю з Барселоною та перебував у статусі вільного агента.

Данець перейшов до Барселони у лютому 2020 року. З того часу у складі каталонського клубу він провів 58 матчів та забив 10 голів.

Каталонський клуб доволі цікаво презентував свого новачка — у костюмі папуги, що є символом команди.

🚶‍♂️ Semáforo en verde pic.twitter.com/BOh6lB3P2V — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) September 1, 2022

Нагадаємо, що раніше Брайтвейт вимагав від Барселони велику суму за розірвання контракту.