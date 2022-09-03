Досвідчений захисник допоможе команді Анчелотті розширити кадровий резерв.
Начо Фернандес, Getty Images
03 вересня 2022, 08:42
На мадридський Реал цими вихідними очікує дуже непросте випробування у вигляді матчу четвертого туру іспанської Ла Ліги проти севільського Бетіса, який несподівано вибився в лідери чемпіонський перегонів на рівні з командою Карло Анчелотті.
Італійський керманич напередодні зустрічі на Сантьяго Бернабеу оголосив перелік футболістів, які допоможуть його клубу виконати своє завдання за кілька днів до старту в єврокубковій кампанії.
Заявка Реала:
Голкіпери: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес;
Захисники: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Давід Алаба, Начо, Рюдігер, Фернал Менді;
Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модрич, Едуардо Камавінга, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамені, Даніель Себальос;
Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор,
Як можна побачити з опублікованої інформації, до складу "вершкових" повернеться центральний захисник Начо Фернандес, який пропускав матч минулими вихідними проти Еспаньйола (3:1) через пошкодження.
Нагадаємо, що матч Реал — Бетіс відбудеться 3 вересня, о 17:15 за київським часом.