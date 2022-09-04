Іспанія

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Іспанії.

На пізній вечір суботи в іспанській Ла Лізі була запланована головна подія четвертого туру національної першості — андалузька Севілья на полі Рамон Санчес Пісхуан приймала каталонську Барселону.

Як такої, боротьби впродовж усього матчу не вийшло, бо вже в середині першого тайму гості забили зусиллями Рафіньї, а трохи згодом відзначився ще один їхній новачок — Роберт Левандовські.

Уже після перерви "блаугранас" зуміли провести ще один гол зусиллями Еріка Гарсії, і, що цікаво, у останніх двох результативних діях команди Хаві роль виконавця гольових передач поклав на себе Жюль Кунде, який уперше вийшов на поле в матчі проти колишньої команди.

Огляд матчу:

Севілья — Барселона 0:3

Голи: Рафінья, 21, Левандовські, 36, Е. Гарсія, 50.

Севілья: Буну, Монтьєль (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья, Ракітіч, ​​Гудель (Кармона, 46), Жордан (Ділейні, 46), Іско (Гомес, 70), Ламела, Ен-Несірі (Дольберг, 57).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Ерік Гарсія (Серхі Роберто, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педрі (де Йонг, 63), Гаві, Левандовські (Фаті, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафінья.

Попередження: Дембеле (9), Бальде (28), Жордан (33), Кармона (66), Араухо (75), Сердж Роберто (89).

Джерело: MEGOGO.