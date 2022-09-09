Італія

Грузинський півзахисник проводить чудовий сезон.

Найкращим гравцем Серії А у серпні визнано футболіста Наполі Хвічу Кварацхелію, повідомляється на офіційному сайті ліги.

Вінгер отримав найбільшу кількість голосів уболівальників в опитуванні, в якому брали участь Пауло Дібала (Рома), Теун Купмейнерс (Аталанта), Лаутаро Мартінес (Інтер) та Душан Влахович (Ювентус).

У серпні грузин провів 4 матчі в Серії А, забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу.

Зазначимо, що також Кварацхелія брав участь у лігочемпіонівському побитті Ліверпуля (4:1). Півзахисник віддав гольову передачу.