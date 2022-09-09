Україна

Гравці Динамо вирушать до Іспанії на операцію.

Київське Динамо втратило двох лідерів через травми. Голкіпер Георгій Бущан травмував колінний суглоб, а Микола Шапаренко порвав хрестоподібні зв'язки коліна. Голкіпер вибув на місяць, а хавбек – на пів року.

Обом футболістам знадобиться хірургічне втручання. Як повідомляє журналіст Емануель Рошу з посиланням на слова Мірчі Луческу, обидва гравці Динамо перебувають у Барселоні, де будуть прооперовані найближчим часом.

Нагадаємо, що після матчу Мірча Луческу на пресконференції звернув увагу на постійні порушення правил гравців Фенербахче.