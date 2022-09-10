Райо Вальєкано вів переговори з агентами нападаючого Рауля Де Томаса про трансфер у зимове вікно переходів.
Як повідомляє видання COPE, між президентом клубу та агентом футболіста стався конфлікт, який спричинив бійку.
Стверджується, що коли мова зайшла про комісійні, то Мартін Преса вдарив агента Де Томаса в обличчя, за що отримав удар кулаком у ніс.
Також повідомляється, що президент уже повернувся додому після невеликого огляду у лікарні.
Нагадаємо, що нападник Еспаньйола Рауль Де Томас перейде до Райо Вальєкано та буде поза грою до січня.