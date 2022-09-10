Іспанія

Який клуб, такий і президент.

Райо Вальєкано вів переговори з агентами нападаючого Рауля Де Томаса про трансфер у зимове вікно переходів.

Як повідомляє видання COPE , між президентом клубу та агентом футболіста стався конфлікт, який спричинив бійку.

Стверджується, що коли мова зайшла про комісійні, то Мартін Преса вдарив агента Де Томаса в обличчя, за що отримав удар кулаком у ніс.

Також повідомляється, що президент уже повернувся додому після невеликого огляду у лікарні.