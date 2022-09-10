Функціонер зробив чергову заяву щодо ПСЖ та Манчестер Сіті.
ХАВ'ЄР ТЕБАС, GETTY IMAGES
10 вересня 2022, 13:49
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас – про Манчестер Сіті та ПСЖ.
"Звичайно, ми хотіли б, щоб найкращі гравці світу були тут, але це необов'язково.
Я швидше вважаю за краще, щоб у Ла Лізі не було клубів, що смітять грошима, таких як Манчестер Сіті або ПСЖ, тому що це робить нас сильнішими, ніж наявність цих гравців", – заявив президент Ла Ліги в інтерв'ю Influencers.
Раніше Тебас дав коментар щодо Кіліана Мбаппе.