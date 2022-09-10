Іспанія

Президент Ла Ліги вколов французького форварда.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував зіркових гравців, які залишили чемпіонат.

Відповідаючи на запитання, чи не вистачає Ла Лізі таких людей, як Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Мбаппе, Тебас сказав: "Якщо ми подивимося на клуби, де вони, ми побачимо, що це клуби, які вливають гроші.

Звичайно, хотілося б, щоб вони приїхали, але й минулого року їх не було. Мбаппе залишився в чемпіонаті, який не є конкурентоспроможним", — наводить слова Тебаса Tribal Football.

Нагадаємо, що Мбаппе зробив дубль у першому таймі проти Ювентуса та перегнав Герда Мюллера по голам в Лізі чемпіонів.