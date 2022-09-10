Президент Ла Ліги вколов французького форварда.
Хавьєр Тебас, фото getty images
10 вересня 2022, 10:22
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував зіркових гравців, які залишили чемпіонат.
Відповідаючи на запитання, чи не вистачає Ла Лізі таких людей, як Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Мбаппе, Тебас сказав: "Якщо ми подивимося на клуби, де вони, ми побачимо, що це клуби, які вливають гроші.
Звичайно, хотілося б, щоб вони приїхали, але й минулого року їх не було. Мбаппе залишився в чемпіонаті, який не є конкурентоспроможним", — наводить слова Тебаса Tribal Football.
Нагадаємо, що Мбаппе зробив дубль у першому таймі проти Ювентуса та перегнав Герда Мюллера по голам в Лізі чемпіонів.