Іспанія

На рахунку обох спеціалістів по 407 проведених матчів.

Учора мадридський Атлетіко у п'ятому турі іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Сельту (4:1).

Для головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне це був 407 матч на чолі мадридської команди у чемпіонаті Іспанії.

За інформацією MisterChip, Сімеоне зрівнявся із рекордсменом за цим показником Луїсом Арагонесом, разом із яким тепер вони ділять перше місце.

Нагадаємо, Сімеоне очолив Атлетіко у грудні 2011 року.

Після п'яти ігор Атлетіко набрав 10 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.