На рахунку обох спеціалістів по 407 проведених матчів.
Дієго Сімеоне, Getty Images
11 вересня 2022, 11:20
Учора мадридський Атлетіко у п'ятому турі іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Сельту (4:1).
Для головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне це був 407 матч на чолі мадридської команди у чемпіонаті Іспанії.
За інформацією MisterChip, Сімеоне зрівнявся із рекордсменом за цим показником Луїсом Арагонесом, разом із яким тепер вони ділять перше місце.
Нагадаємо, Сімеоне очолив Атлетіко у грудні 2011 року.
Після п'яти ігор Атлетіко набрав 10 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.