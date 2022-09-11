Іспанія

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився про епізод із невдоволенням іспанського хавбека.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув впевнену перемогу над Мальоркою з рахунком 4:1.

Під час цього протистояння атакуючий півзахисник Марко Асенсіо продемонтував своє невдоволення тим, що не вийшов на поле. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився про цей епізод.

"Асенсіо був злий, що не зіграв? Погоджуюся з ним, візьму це до уваги.

Це нормально. Це означає, що він хоче грати та відчувати себе важливим. Якби ми не забили, то я б випустив Марко та Маріано, але потім травму отримав Лукас Васкес. У нас залишилося тільки одне вікно", — цитує слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, на нашому сайті ви можете подивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Мальорка.