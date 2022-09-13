Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється перша поразка та пропущений м'яч Вільярреала, а також ледве не закінчившийся трагедією поєдинок у Кадісі.

Результати 5-го туру Ла Ліги

Неспинна Барселона

Барселона розгромила чергового суперника – на цей раз це Кадіс. Втім, матч запам'ятався не грою, а епізодом, котрий ризикував завершитися справжньою трагедією.

Ледесма — Сальдуа, Ернандес, Мбає, Еспіно — Фернандес (Аларкон, 59), Сан Еметеріо (Алькарас, 72), Алехо (Бонгонда, 60), Собріно (Негредо, 72), Окампо — Перес (Мабіл, 72)

тер Штеген — Бальде (Алонсо, 78), Піке, Араухо, Бельєрін — Гаві (Педрі, 57), Бускетс, де Йонг — Торрес (Дембеле, 57), Рафінья (Рафінья, 72), Депай (Левандовські, 57)

На 82 хвилині зустріч було перервано через те, що одному з вболівальників стало зле та він втратив свідомість. На трибуну навіть довелося бігти лікарям із ношами.

Гравці та тренери обох команд затамувавши подих спостерігали за подіями, а дехто, як Араухо, молився за життя фаната на газоні. Не розгубився й воротар Кадіса Жереміас Ледесма, який схопив коробку з дефібрилятором та швидко добіг із нею до лікарів на секторі.

Після півгодини вимушеної паузи гра продовжилася.

Пізніше стало відомо те, що на щастя у вболівальника з'явився пульс та він повернувся до життя. Слава Богу!

Якщо говорити суто про футбол, то каталонці в черговий раз не лишили від суперника каменя на камені, проте помучитися таки довелося. Помітну свіжість у гру вніс вихід на заміну Роберта Левандовські. Поляк організував три з чотирьох голів, тим самим фактично знищивши майорівшу було інтригу. Екс-форвард Баварії все більше і більше впливає на результати "кулес", котрі без нього, о диво, перетворюються на дещо інший колектив.

Його вплив не обмежується суто гольовими діями, бо окрім них він ще й виконує багато іншої роботи – ривки та просування м'яча з глибини, блискуча гра у підіграші, блискучі комбінації та звільнення простору для партнерів. Словом, блискучий.

Кадіс, до речі, видав найгірший старт у Прімері за всю свою історію – 5 поразок поспіль з загальним рахунком 0:14. Як ми й казали у матеріалі-прогнозі на сезон – "жовта субмарина" є головним кандидатом на пониження у класі до Сегунди.

Попереду Баварія. Ох і цікаве протистояння очікує глядачів Ліги чемпіонів сьогодні ввечері.

Крутий Атлетіко

Минулого тижня Атлетіко переміг Порту із неймовірною розв'язкою у компенсований до другого тайму час, а минулої суботи дісталося й Сельті.

Грбич — Карраско (Ньїгес, 85), Мандава, Вітсель, Ермосо, Моліна — Лемар (Коке, 46), Де Пауль (Кунья, 76), Кондогбія — Мората (Грізманн, 64), Корреа (Феліш, 64)

Аугустін — Галан, Нуньєс, Айду, Мальйо — Серві, Белтран, Тапіа (Соларі, 64), Перес (Вейга, 53) — Ларсен, Аспас

Галісійці традиційно вміють створити неприємності, а їх жива легенда Яго Аспас прямо зараз перебуває у неймовірній формі, проте "матрацники" блискуче препарували суперника.

Вже у першому таймі зв'язка Анхель Корреа – Родріго де Пауль організувала два голи, а далі господарі вирішили ще й продемонструвати красу сольних проходів.

Саме їх показали місцевій публіці Яннік Карраско та Матеус Кунья.

"Кельтам" не допоміг навіть гол Габрі Вейги.

Команду "Чоло Сімеоне" з заслуженим тріумфом.

Магічний та неперевершений Реал

До аури Реалу потрібно давно звикнути. Команда Анчелотті вміє створити собі проблеми, проте складається таке враження, що їм навіть у кайф перевіряти нерви своїх вболівальників на міцність.

Куртуа – Васкес (Карвахаль, 71), Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 59) – Вальверде, Кроос, Себальос (Камавінга, 69) – Родріго, Азар (Модрич, 59), Вінісіус

Райкович – Маффео, Вальєнт, Раїльо, Настасіч, Хауме Коста – Дані Родрігес (Греньє, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антоніо Санчес, 59) – Мурікі, Лі Кан Ін

З Мальоркою мадридці знову програвали, коли на 35 хвилині Ведат Мурікі чітко пробив головою на дальній штанзі. Косовський форвард, здається, нарешті знайшов свою команду – принаймні в Лаціо він так багато не забивав.

Та довго радіти "острівникам" не довелося, бо перед самою перервою фантастичний рейд зробив Феде Вальверде, який наніс крутезний постріл у "дев'ятку".

У другому таймі своє слово сказав вже Родріго, котрий спершу асистував Віні Жуніору, а наприкінці зустрічі хитнув захисника та поклав ігрове знаряддя у дальній кут, тож це ще раз змушує витерти піт з чола та задоволено зітхнути, що Кіліан Мбаппе не опинився на Сантьяго Барнебеу цього літа.

Чи прогресували б далі Вінісіус та Родріго, чи не зіпсувалася б неймовірна сімейна атмосфера у роздягальні? Питання риторичні.

Привітаємо також Антоніо Рюдігера з дебютним голом за Реал. Мадрид поки що йде без поразок та навіть нічиїх – наступними вихідними "бланкос" зіграють проти "матрацників" у дербі.

Коротко про інші матчі:

- Жирона дотиснула Вальядолід вдома (2:1). Результат зробили новачки команди – спершу Рейніру вдався непоганий гол у першому таймі, а на 88 хвилині Оріоль Ромеу, відомий вам по виступам за Челсі та Саутгемптон, чітким пострілом головою встановив остаточний рахунок.

- Райо після двох поразок нарешті здобув перемогу, обігравши Валенсію (2:1). Команда Андоні Іраоли забила двічі на протязі гри, а "кажани" зуміли "розмочити" рахунок лише у доданий до другого тайму час, коли Мухтар Діахабі влучив головою після подачі Андре Алмейди (не того, котрого ви можете пам'ятати).

- Севілья нарешті здобула перемогу! "Нервіонці" обіграли Еспаньйол у Каталонії (3:2)! Заведені хлопці Хулена Лопетегі забили тричі вже у першому таймі. Враховуючи те, що "папужки" зуміли відіграти два м'ячі помилка Леандро Кабрери, що махнув ногою повз ігрове знаряддя, у епізоді із третім голом гостей, стала вирішальною. На тижні їх очікує непростий виїзд у Копенгаген у ЛЧ.

- Атлетік Більбао не лишив каменя на камені від Ельче (4:1). Баски забили чотири голи вже у першому таймі, тож у другій половині зустрічі могли відпочивати (пропустили лише на 59 хвилині після голу Есек'єля Понсе).

- Гетафе не забив пенальті (Алекс Реміро витягнув постріл Борхи Майораля), проте все одно переграв Реал Сосьєдад (2:1). Енес Унал відкрив рахунок крутим ударом зі штрафного, далі забив ще раз, суперник відіграв один гол завдяки точному пострілу головою від Браїса Мендеса, втім, цього було замало для хоча б нічиєї.

- Бетіс наніс Вільярреалу, котрий пропустив перший м'яч у чемпіонаті, першу поразку у сезоні (1:0). Єдиний гол забив Родрі, забивший після подачі від Луїса Енріке.

- Осасуна мінімально здолала Альмерію на виїзді (1:0). Єдине взяття воріт записав на свій рахунок Чімі Авілла.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 5-го туру Прімери

Мончу (Вальядолід)

Родріго де Пауль (Атлетіко Мадрид)

Матеус Кунья (його прохід, Атлетіко Мадрид)

Феде Вальверде (Реал Мадрид)

Ніко Вільямс (Атлетік Більбао)

Алекс Берінгер (Атлетік Більбао)

Енес Унал (Гетафе)

Найкращий тренер 5-го туру Прімери

Андоні Іраола (Райо Вальєкано) – перемога у грі проти Валенсії (2:1)

Хулен Лопетегі (Севілья) – довгоочікувана перемога його хлопців (3:2, Еспаньйол)

Хаві (Барселона) – черговий розгром, на цей раз Кадіса (4:0)

Дієго Сімеоне (Атлетіко) – погром Сельти (4:1)

Мануель Пеллегріні (Бетіс) – вікторія у матчі з Вільярреалом, що перервала одразу дві серії "жовтої субмарини"

Найкращий гравець 5-го туру Прімери

Хосе Кармона (Севілья) – переможні 2+1 у грі проти Еспаньйола (3:2)

Роберт Левандовські (Барселона) – 1+2 у грі проти Кадіса (4:0)

Родріго де Пауль (Атлетіко Мадрид) – фактично переможні гол+пас у матчі з Сельтою (4:1)

Родріго (Реал Мадрид) – гол+пас, котрі допомогли його команді зробити камбек у матчі з Мальоркою (4:1)

Енес Унал (Гетафе) – гол та гольова передача, що дозволили Гетафе переграти дуже міцний Реал Сосьєдад (2:1)

Родрі (Бетіс) – переможний гол у грі з Вільярреалом (1:0)

Символічна збірна 5-го туру Прімери

Ледесма (Кадіс) — Кармона (Севілья), Діахабі (Валенсія), Феліпе (Бетіс), Карраско (Атлетіко) — Родріго (Реал), Гарсія (Жирона), де Пауль (Атлетіко), Вінісіус (Реал) — Унас (Гетафе), Левандовські (Барселона)

Таблиця після 5-го туру Прімери

# И О 1 Реал Мадрид 5 15 2 Барселона 5 13 3 Бетіс 5 12 4 Осасуна 5 12 5 Вільярреал 5 10 6 Атлетік 5 10 7 Атлетіко 5 10 8 Жирона 5 7 9 Райо Вальєкано 5 7 10 Сельта 5 7 11 Реал Сосьєдад 5 7 12 Валенсія 5 6 13 Мальорка 5 5 14 Альмерія 5 4 15 Еспаньйол 5 4 16 Севілья 5 4 17 Вальядолід 5 4 18 Хетафе 5 4 19 Ельче 5 1 20 Кадіс 5 0

Розклад 6-го туру Ла Ліги