Турецький захисник може перебратися до Ла Ліги.
Чаглар Сьоюнджю, getty images
17 вересня 2022, 13:58
Атлетіко непогано провів минуле трансферне вікно, проте наразі шукає посилення оборонної лінії.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, мадридський клуб націлився на підписання захисника Лестера Чаглара Сьоюнджю.
Трансферна вартість Сьоюнджю складає 28 мільйонів євро за версією transfermarkt. Минулого сезону Чаглар провів 41 матч, відзначившись голом.
Нагадаємо, що раніше зацікавленість до турецького захисника проявляв гранд Суперліги — Галатасарай, проте трансфер не відбувся.