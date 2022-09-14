Тиждень тому француз отримав травму.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
14 вересня 2022, 16:59
У матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів нападник мадридського Реалу Карім Бензема отримав травму та був змушений залишити поле ще у першому таймі.
Ушкодження 34-річного форварда виявилося несерйозним. У нього діагностовано бурсит правого коліна. Раніше повідомлялося, що він зіграє проти Атлетіко 18 вересня, але, як стверджує журналіст Мігель Анхель Діас, Карім не зможе взяти участь у мадридському дербі.
До речі, сьогодні Реал зіграє в Лізі чемпіонів проти Лейпцига. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.
Раніше з'явилася інформація, що Реал хоче продовжити контракти з Бензема та Модрічем.