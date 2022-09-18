Іспанія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав Севілью на своєму полі.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, але виявити найсильнішого їм так і не вдалося.

Огляд матчу:



Вільярреал — Севілья 1:1

Голи: Баена, 51 — Торрес, 8

Вільярреал: Рульї — Кіко, Альбіоль, Торрес, Педраса (Мохіка, 82) — Ло Чельсо (Баена, 31), Капу, Парехо, Коклен (Данжума, 59) — Чуквезе (Сантос, 59), Джексон (Моралес, 82).

Севілья: Буну (Дмітрович, 46) — Акунья (Теллес, 69), Салас, Гудель, Кармона (Сусо, 69) — Фернандо (Нзянзу, 46), Хордан, Торрес (Гомес, 83), Іско, Навас — Мір.

Попередження: Буну, Баена, Акунья, Гудель, Кармона, Теллес.