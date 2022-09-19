Україна

Харків'яни зіграють проти одеситів.

Під час міжнародної паузи харківський Металіст 1925 проведе контрольний поєдинок проти одеського Чорноморця, повідомляється на сайті клубу.

Зустріч відбудеться 24-го вересня у Щасливому. Попередньо старт поєдинку заплановано на 15:00, а формат матчу — три тайми по 32 хвилини.

Також повідомляється, що 26-го вересня матч проти Полісся не відбудеться. Уже сьогодні представники житомирського клубу повідомили про відмову від участі у спарингу.

Нагадаємо, Металіст 1925 йде на 8-ій позиції в УПЛ, Чорноморець — на 13-ій сходинці.