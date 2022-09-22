Каталонці вже працюють на ще не відкритому ринку переходів.
Іньїго Мартінес, Getty Images
22 вересня 2022, 12:30
Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії каталонська Барселона, з-поміж іншого, активно цікавилась можливістю додатково підсилити власний центр захисту.
Серед широкого переліку потенційних кандидатів "блаугранас" обрали гравця баскського Атлетіка Іньїго Мартінеса, який є вихованцем місцевої школи футболу.
Однак запропоновані 15 млн євро за 31-річного гравця, у якого ще рік буде діяти чинний контракт, тоді не спокусили "левів" на розставання з власним лідером.
Однак, як повідомляє іспанська преса, Барса все ж таки залишила відбиток у пам’яті досвідченого виконавця інтересом із власного боку, тож між сторонами було укладено усну домовленість про перехід на безоплатній основі.
У цьому сезоні Мартінес уже відіграв два повних матчі.