Іспанія

Захисник повернеться в Барселону.

Захисник Барселони Рональд Араухо отримав виклик на матчі збірної Уругваю, проте не зможе взяти в них участь.

Як повідомляє офіційний сайт національної команди, 23-річний гравець отримав пошкодження пов'язане з м'язом вже на п'ятій хвилині гри проти Ірану.

Тепер Рональд Араухо відправиться у розташування Барселони, де продовжить процедуру відновлення.

Нагадаємо, що раніше Рональд Араухо перебував у лікарні через зіткнення головами за Гаві на тренуванні Барселони.