Захисник повернеться в Барселону.
Рональд Араухо, getty images
23 вересня 2022, 23:23
Захисник Барселони Рональд Араухо отримав виклик на матчі збірної Уругваю, проте не зможе взяти в них участь.
Як повідомляє офіційний сайт національної команди, 23-річний гравець отримав пошкодження пов'язане з м'язом вже на п'ятій хвилині гри проти Ірану.
Тепер Рональд Араухо відправиться у розташування Барселони, де продовжить процедуру відновлення.
Нагадаємо, що раніше Рональд Араухо перебував у лікарні через зіткнення головами за Гаві на тренуванні Барселони.