Іспанія

Бразилець останнім часом є доволі критичною персоною у Іспанії.

Вінісіуса продовжують звинувачувати у Іспанії.

Останнім це зробив захисник Мальорки Антоніо Раільо. Вінісіус кілька разів спорив з гравцями Мальорки та їхнім менеджером Хав’єром Агірре.

"Вініціус танцює, але не паплюжить, не ображає і не принижує колег по професії, зате потім, коли його називають провокатором, він використовує расизм як аргумент".

Мається на увазі те, що бразилець використовує расизм як простий спосіб уникнути усіляких звинувачень.

Однак, коли Вінісіус Жуніор оприлюднив свою заяву, захищаючись від расизму перед мадридським дербі, це була відповідь на те, що його порівняли з мавпою.