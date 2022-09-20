Іспанія

Неприємний випадок стався у мадридському дербі.

Мадридський Атлетіко прокоментував інцидент, який стався під час недільного матчу з Реалом.

Зазначимо, що гра завершилася перемогою "галактікос" із рахунком 2:1.

"Ми рішуче засуджуємо будь-який тип ставлення расистського характеру, бича нашого суспільства, який, на жаль, має місце не лише у грі Атлетіко — Реал, але й у багатьох спортивних і неспортивних сферах. Ми звернулися до влади з проханням встановити осіб, які брали участь у цьому жахливому вчинку, і, якщо вони є членами клубу, до них буде застосовано режим санкцій.

Ставлення таких людей не представляє ні клуб, ні переважну більшість його вболівальників, які у неділю вкотре показали приклад хорошої поведінки і підтримували нашу команду протягом усього матчу з повагою до суперника" — сказали "матрацники".

Нагадаємо, ще до матчу з Атлетіко Вінісіус заявив, що допоки колір шкіри буде важливішим за яскравість очей, буде війна.