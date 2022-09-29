Француз прокоментував отриману нагороду.
Карім Бензема, Getty Images
29 вересня 2022, 00:30
Нападник мадридського Реала Карім Бензема прокоментував отримання нагороди найкращому бомбардиру минулого розіграшу Ла Ліги.
"Я пишаюся виконаною роботою. Цей сезон у чемпіонаті буде дуже складним. Я завжди прагну досягти кращого.
Намагатимуся домогтися ще більшого. Будемо намагатись виграти Ла Лігу і цього сезону. Хочу забити багато голів і, що найважливіше, отримати задоволення від футболу.
Це дуже важливий для мене приз. Я вдячний партнерам по команді. Без них мене б тут не було.
Щороку наші суперники також прагнуть виграти Ла Лігу. Будемо дивитись, як складеться цей сезон. Але Реал дуже сильний", — сказав Бензема.