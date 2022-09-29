Іспанія

Німець може повісити бутси на цвях.

Півзахисник Реала Тоні Кроос може завершити кар'єру після закінчення поточного сезону, повідомляє AS.

За інформацією джерела, 32-річний німець хоче піти на піку та дати дорогу молодим півзахисникам Реала, які претендують на його позицію у центрі поля. Зазначимо, що контракт німця спливає влітку 2023 року.

У сезоні-2022/23 Кроос зіграв за Реал 8 матчів у всіх турнірах і віддав 2 результативні передачі.

Раніше ми писали, що Реал має намір продовжити контракт із Бензема на 2 роки.