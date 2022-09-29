Іспанія

"Вершкові" близькі до продовження угоди з лідером команди та головним претендентом на Золотий м'яч.

Нападник Реала Карім Бензема найближчим часом підпише нову угоду з клубом. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

За словами джерела, француз готовий поставити підпис під дворічною угодою. Відзначимо, що чинна угода Каріма з "вершковими" діє до кінця поточного сезону.

Цього сезону капітан Реала забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу в 6 матчах за клуб у всіх турнірах. До речі, на днях Бензема отримав нагороди найкращому гравцю та бомбардиру минулого сезону Ла Ліги.