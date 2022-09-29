Іспанія

Каталонці занепокоєні своїм фінансовим станом.

Барселона планує виправити своє фінансове становище в найближчі два роки.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" хочуть зменшити зарплатну відомість майже на 200 мільйонів євро — з 610 до 420-450.

Стверджується, що клуб спробує зробити це шляхом розставання з усіма капітанами, до лав яких входять Серхіо Бускетс, Жорді Альба, Серджі Роберто та Жерар Піке.

Нагадаємо, що Барселона визначила Бернарду Сілву головною ціллю на літо 2023 року.