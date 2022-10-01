Іспанія

"Матрасники" визначилися із сумою за гравця.

Атлетіко продовжує шукати варіанти оформлення переходу Антуана Грізманна на постійній основі.

Як повідомляє Mundo Deportivo, мадридський клуб готовий заплатити за французького форварда близько 20 мільйонів євро.

Якщо сторони не дійдуть згоди, а Грізманн не відіграє кількість матчів, що зробить опцію викупу за 40 мільйонів обов'язковою, тоді гравець повернеться в Барселону.

Цей варіант не влаштовує "синьо-гранатових", адже у гравця доволі висока заробітна плата.

Нагадаємо, що Грізманн погодився на зниження зарплати під час переходу з Атлетіко до Барселони.