Французький форвард провів гарний відрізок.
Антуан Грізманн, фото Атлетіко
27 вересня 2022, 21:15
Антуан Грізманн останнім часом фігурував у трансферних чутках щодо свого переходу до Атлетико на постійній основі.
Однак у всьому цьому "шумі", що виник, французький форвард не забував показувати відмінний футбол у складі "матрацників".
Як повідомляє офіційний твіттер-аккаунт мадридців, Антуан Грізманн став найкращим гравцем за підсумками минулого місяця.
Нагадаємо, що Антуан Грізманн погодився на зниження зарплати під час переходу з Атлетіко до Барселони.