Іспанія

Французький форвард провів гарний відрізок.

Антуан Грізманн останнім часом фігурував у трансферних чутках щодо свого переходу до Атлетико на постійній основі.

Однак у всьому цьому "шумі", що виник, французький форвард не забував показувати відмінний футбол у складі "матрацників".

Як повідомляє офіційний твіттер-аккаунт мадридців, Антуан Грізманн став найкращим гравцем за підсумками минулого місяця.

Нагадаємо, що Антуан Грізманн погодився на зниження зарплати під час переходу з Атлетіко до Барселони.