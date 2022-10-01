Бразильський вінгер може перебратися до Ла Ліги.
Лукас Моура, getty images
01 жовтня 2022, 13:29
Севілья непогано провела минуле літнє трансферне вікно, проте продовжує працювати над посиленням складу.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "нервіонці" націлилися на вінгера Тоттенгема Лукаса Моуру.
За минулий сезон 30-річний нападник забив шість голів та віддав вісім гольових передач у 45 матчах, тоді як цього футбольного року наразі зіграв тільки 12 хвилин у двох матчах.
Нагадаємо, що раніше нападник Тоттенгема Лукас Моура прокоментував майбутні вибори у власній країні.