Іспанія

Бразильський вінгер може перебратися до Ла Ліги.

Севілья непогано провела минуле літнє трансферне вікно, проте продовжує працювати над посиленням складу.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "нервіонці" націлилися на вінгера Тоттенгема Лукаса Моуру.

За минулий сезон 30-річний нападник забив шість голів та віддав вісім гольових передач у 45 матчах, тоді як цього футбольного року наразі зіграв тільки 12 хвилин у двох матчах.

Нагадаємо, що раніше нападник Тоттенгема Лукас Моура прокоментував майбутні вибори у власній країні.