Іспанія

Цікавий поєдинок відбувся у Ла Лізі.

Суботня програма сьомого туру іспанської Ла Ліги продовжилася матчем між Хетафе та Вальядолілом.

Команда з передмістя Мадриду хоч і зуміла здійснити камбек впродовж гри, та все ж поступилася на власному полі.

Зазначимо, що у першому таймі гравці обох колективів подарувати вболівальникам на полі справжню виставу, а на початку другого гравець гостей Оскар Плано забив переможний м'яч і поставив у матчі крапку. Гості ж у свою чергу не змогли зрівняти рахунок навіть попри призначений пенальті.

Хетафе — Вальядолід — 2:3

Голи: Майораль, 29, Д. Суарес, 31 — Леон, 20, 37, Плано, 49

Хетафе: Сорія — Суарес, Джене, Дуарте, Альварес, Іглесіас (Латаса, 75) — Аленья, Альгобія (Валенсіано, 46, Мітрович, 82), Арамбаррі (Ель Хаддаді, 64) — Майораль, Унас

Вальядолід: Масіп — Фреснеда, Фернандес (Ель-Емік, 33, Феддаль, 46), Санчес, Ескудеро — Агуадо, Меса (Малса, 86), Перес — Плата, Леон (Вайссман, 78), Плано (Санчес, 78)

Попередження: Джене, 18, Сорія, 70 — Кіке, 11, Фернандес, 14, Агуадо, 72, Масіп, 90+4

На 73 хвилині Унал (Хетафе) не реалізував пенальті.