Іспанія

Надійність німецького голкіпера є запорукою успіху команди.

Каталонська Барселона в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги перемогла з мінімальним рахунком Мальорку в гостьовому протистоянні (1:0).

Мальорка — Барселона — 0:1 Відео голу та огляд матчу

Для "блаугранас" цей успіх був важливим, адже, бодай на декілька годин, надавав їм змогу відчути себе лідерами турнірної таблиці, а також став частиною послідовності видатних результатів виступів команди Хаві.

Барса в поточному розіграші національної першості забила 19 голів за сім матчів, і при цьому примудрилась пропустити лише одного разу.

Стало це можливим, зокрема, не без участі німецького голкіпера Марка-Андре тер Штегена, який завдяки черговому "сухому" матчу продовжив нарощувати власні статистичні показники в чемпіонаті.

534 ігрові хвилини — саме стільки поспіль не пропускає 30-річний захисник воріт Барселони, що дозволило йому покращити власне досягнення в професійній кар’єрі.

До цього відтинку часу належать зустрічі проти Вальдоліда (4:0), Севільї (3:0), Кадіса (4:0) та Ельче (3:0), а також частка матч проти Реала Сосьєдад, у якій Барселоні не доводилось пропускати (1:4).

Збільшити власний Марк-Андре матиме нагоду в наступному домашньому для його команди протистоянні проти Сельти з Віго.