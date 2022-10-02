Іспанія

Керманич каталонців прокоментував перемогу над Мальоркою.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здобула перемогу над Мальоркою в гостьовому протистоянні (1:0).

Мальорка — Барселона — 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення гри розповів про власні емоції відносно побаченого на полі.

"Барселона здобула дуже важливі три очки. Особливо — на тлі перерви на міжнародні матчі.

У таких матчах, як сьогодні, якщо ти не забиваєш другий гол, то можуть виникати певні складнощі. Нам дійсно було важко протистояти суперникам.

Перший тайм був більш-менш непоганий, але після перерви ми сіли в оборону, чого не можна було допускати.

Визнаю, ми не виблискували власною грою, але здобули три важливі очки.

Удалось продовжити нашу послідовність матчів без поразок на виїзді. Це тільки підкреслює, що робота, яку ми виконуємо перед кожною грою, супроводжує нас у правильному напрямку", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти Сельти з Віго.