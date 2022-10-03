Іспанія

Колектив Карло Анчелотті не зміг здолати опонента.

Реал не зумів продовжити переможну серію до десяти матчів із початку сезону.

Команда Карло Анчелотті зіграла внічию з Осасуною (1:1) у сьомому турі чемпіонату Іспанії. При цьому Карім Бензема нереалізував одинадцятиметровий удар.

Перед цією грою мадридці перемогли у всіх дев'яти матчах сезону із загальним рахунком 24:6.

Нагадаємо, що в цьому матчі у стартовому складі вийшов українець Андрій Лунін.