Колектив Карло Анчелотті не зміг здолати опонента.
Карло Анчелотті, Getty Images
03 жовтня 2022, 00:35
Реал не зумів продовжити переможну серію до десяти матчів із початку сезону.
Команда Карло Анчелотті зіграла внічию з Осасуною (1:1) у сьомому турі чемпіонату Іспанії. При цьому Карім Бензема нереалізував одинадцятиметровий удар.
Перед цією грою мадридці перемогли у всіх дев'яти матчах сезону із загальним рахунком 24:6.
Нагадаємо, що в цьому матчі у стартовому складі вийшов українець Андрій Лунін.