Іспанія

Відбувся черговий матч сьомого туру іспанської Ла Ліги.

У поєдинку сьомого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі приймав Осасуну. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У цьому матчі у стартовому складі вершкових вийшов український воротар Андрій Лунін, для якого це був дебютний матч на Сантьяго Бернабеу.

Реал зміг відкрити рахунок наприкінці першого тайму, коли Вінісіус Жуніор з кута штрафного майданчика виконав діагональну подачу з підкруткою у бік Антоніо Рюдігера та Каріма Бензема, але вони не потрапили, а сфера влетіла в сітку воріт.

Однак на початку другого тайму гості відігралися. На 51 хвилині Унаї Гарсія з правого флангу подав у штрафний майданчик, а Кіке Гарсія в дивовижному стилі пробив потилицею, потрапивши у дальню дев'ятку воріт Луніна.

На 78 хвилині Гарсія невдало штовхнув у спину Бензема у своєму штрафному майданчику, після чого арбітр вирішив показати футболісту Осасуни червону картку, а сам француз взявся за пенальті.

Бензема пробив потужно, але прямо в поперечину – нічийний рахунок залишився на табло. Через дві хвилини француз реабілітувався, але арбітри скасували його взяття воріт через офсайд.

Після семи турів Реал набрав 19 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи однакову кількість балів з Барселоною. У Осасуни 13 балів та шостий рядок.

Реал — Осасуна 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 43 — Кіке, 51.

Реал: Лунін — Менді (Мілітао, 74), Алаба, Рюдігер, Карвахаль (Діас, 86) — Кроос (Асенсіо, 74), Чуамені (Вальверде, 53), Себальйос (Камавінга, 53) — Вінісіус Жуніор, Родріго, Бензема.

Осасуна: Еррера — Крус, Давід Гарсія, Унаі Гарсія, Відаль (Ернандес, 82) — Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82) — Гомес, Еззалзулі (Пена, 69), Кіке (Будімір, 82).

Попередження: Себальйос — Еззалзулі, Кіке.

Вилучення: Унаі Гарсія, 78 (пряма червона картка).

На 78 хвилині Бензема (Реал) не реалізував пенальті (поперечина).