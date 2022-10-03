Іспанія

Дивіться огляд гри Ла Ліги на Football.ua.

Мадридському Реалу безпосередньо перед сьомим туром іспанської Ла Ліги не пощастило залишитись без основного голкіпера Тібо Куртуа, який зазнав пошкодження, проте свій шанс уперше за футбольний рік зіграти в основному складі отримав українець Андрій Лунін.

Однак цей досвід нашого співгромадянина навряд чи можна назвати вдалим, оскільки його команда в підсумку вперше в поточному розіграші чемпіонату втратила очки, не дивлячись на те, що відкрила рахунок під завісу першого тайму.

На початку другої половини гри Лунін мав можливість розділити провину за пропущений м’яч із центом власного захисту, який не втримав Кіке, що дозволило Осасуні не тільки відігратись, а й установити остаточний рахунок.

Була можливість вирвати перемогу для своєї команди в Каріма Бензема, однак із пенальті під завісу гри він влучив у поперечину.

Огляд матчу:

Реал — Осасуна 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 43 — Кіке, 51.

На 78 хвилині Бензема (Реал) не реалізував пенальті (поперечина).

Реал: Лунін — Менді (Мілітао, 74), Алаба, Рюдігер, Карвахаль (Діас, 86) — Кроос (Асенсіо, 74), Чуамені (Вальверде, 53), Себальйос (Камавінга, 53) — Вінісіус Жуніор, Родріго, Бензема.

Осасуна: Еррера — Крус, Давід Гарсія, Унаі Гарсія, Відаль (Ернандес, 82) — Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82) — Гомес, Еззалзулі (Пена, 69), Кіке (Будімір, 82).

Попередження: Себальйос — Еззалзулі, Кіке.

Вилучення: Унаі Гарсія, 78 (пряма червона картка).

Джерело: MEGOGO.