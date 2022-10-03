До цього було всього 3 нереалізовані удари.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
03 жовтня 2022, 15:55
Карім Бензема не реалізував п'ять ударів із пенальті у 2022 році.
Форвард мадридської команди пробив у поперечину з одинадцятиметрової позначки у матчі Ла Ліги проти Осасуни (1:1).
Цього року французький футболіст не забив 5 пенальті із 15 спроб.
Насамперед Бензема двічі не використав пенальті в матчі з Осасуною 20 квітня, а також не забивав з точки в іграх із Сельтою та Ельче.
До цього за всю кар'єру у Каріма було всього три нереалізовані пенальті.