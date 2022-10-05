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Нападник повернувся у колишній клуб.

Колишній гравець Аталанти Йосип Ілічич став гравцем словенського Марибору, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода між Ілічичем і Марибором розрахована до 2025 року. Словенець вибрав у новому клубі 72-й номер, саме під цим номером він грав у італійській команді. Відзначимо, що Марибор є чинним чемпіоном Словенії. Команда мала змогу пробитися у Лігу конференцій, але у кваліфікації поступилася ЧФР Клуж.

Ілічич вже виступав за Марибор. У 2010 році він відіграв 11 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Згодом футболіст перейшов у Палермо.

Нагадаємо, що 31 серпня Аталанта, за яку Ілічич виступав 5 років, розірвала контракт з футболістом.