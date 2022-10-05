Нападник повернувся у колишній клуб.
Йосип Ілічич, офіційний сайт Марибора
05 жовтня 2022, 14:06
Колишній гравець Аталанти Йосип Ілічич став гравцем словенського Марибору, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Угода між Ілічичем і Марибором розрахована до 2025 року. Словенець вибрав у новому клубі 72-й номер, саме під цим номером він грав у італійській команді. Відзначимо, що Марибор є чинним чемпіоном Словенії. Команда мала змогу пробитися у Лігу конференцій, але у кваліфікації поступилася ЧФР Клуж.
Ілічич вже виступав за Марибор. У 2010 році він відіграв 11 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Згодом футболіст перейшов у Палермо.
Нагадаємо, що 31 серпня Аталанта, за яку Ілічич виступав 5 років, розірвала контракт з футболістом.