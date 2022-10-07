Іспанія

Бельгієць все ще відновлюється після травми.

Мадридський Реал протягом найближчих чотирьох днів проведе два поєдинки — проти Хетафе у Примері та у Лізі чемпіонів з донецьким Шахтарем.

З Хетафе у воротах королівського клубу, вірогідно, буде Андрій Лунін. Український кіпер зможе отримати шанс і у матчу-відповіді проти донецького Шахатря.

Справа у тому, що основний воротар Реала Тібо Куртуа ще травмований, але проти Барселони у Ель-Класіко може зіграти.

"Треба подумати, чи варто везти Тібо до Варшави на матч із Шахтарем. Але я думаю, що він зіграє у Класіко", — розповів Карло Анчелотті.

Також головний тренер Реала розповів про фізичний стан нападника Каріме Бензема, який повернувся на поле після відновлення.

"Карім зіграв два матчі після місяця перерви та трохи перевантажений. Я ще не знаю, чи зіграє він проти Хетафе. Думаю, що травма трохи пригальмувала Каріма, але для мене все виглядає як завжди", — додав тренер.

Матч Хетафе — Реал пройде 8 жовтня о 22:00 за київським часом. Поєдинок між Реалом та Шахтарем відбудеться 11 жовтня о 22:00.