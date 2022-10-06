Іспанія

Українець не покидає поле без пропущеного м'яча.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін вчора провів сьомий поєдинок у складі чинного переможця Ліги чемпіонів. Його команда виграла у Шахтаря з рахунком 2:1.

Українець пропустив гол від свого партнера по збірній Олександра Зубкова. Це означає, що досі Лунін не провів жодного сухого матчу у складі "вершкових".

Нагадаємо, що Андрій перейшов до Реала із Зорі у 2018 році. Він провів сім матчів і пропустив вісім м'ячів. Три матчі Лунін зіграв у Ла Лізі, три — у Кубку Іспанії та один — у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Лунін розглядає відхід з Реалу влітку.