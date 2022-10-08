Іспанія

Дивіться огляд гри Ла Ліги на Football.ua.

Напередодні восьмий тур іспанської Ла Ліги було відкрито вельми цікавим протистоянням у Памплоні, де місцева Осасуна на власному полі приймала Валенсію.

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, коли забитим м’ячем із передачі Едінсона Кавані відзначився Джастін Клюйверт, після чого господарям знадобилось багато часу для того, аби прийти до тями.

Валенсія за цей період зуміла не тільки втримати перевагу, а й відзначитись удруге, лишень після чого Осасуна заробила право на пенальті, проте нападнику Чімі Авілі не вистачило наснаги переграти голкіпера.

Невдовзі після цього Осасуна отримала вилучення Унаї Гарсії та одинадцятиметровий у власні ворота, але Едінсон Кавані також відзначився невдачею під час удару з позначки.

Гра була дуже нервовою й завершилась одразу двома вилученнями наприкінці, але Осасуна при цьому опинилась за відставання в два гравці на футбольному полі, бо другу жовту за неспортивну поведінку Муктар Діакабі отримав уже на після власної заміни. Господарі за такого розвитку подій устигли ще й забити.

Огляд матчу:

Осасуна — Валенсія 1:2

Голи: Брашанац, 90+4 — Клюйверт, 26, Діакабі, 54

Осасуна: Еррера — Відаль (Пена 46), Унаї Гарсія, Ернандес (Санчес, 46), Крус — Гомес (Чімі Авіла, 53), Монкайола, Торро, Орос (Рубен Гарсія, 63), Еззалзулі (Брашанац, 72) — Кіке Гарсія.

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Комерт, Діакабі (Пауліста, 86), Гая — Клюйверт (Фулькьє, 75), Гільямон (Муса, 61), Моріба (Лато, 75), Ліно — Алмейда, Кавані (Уго Дуро, 75).

Попередження: Торро, 64, Еррера, 90+7 — Гільямон, 38, Моріба, 57, Муса, 73, Діакабі, 84.

Вилучення: Унаї Гарсія, 69 — Діакабі, 90+1, Пена, 90+6.

Нереалізовані пенальті: Чімі Авіла (57, воротар) — Кавані (70, воротар).

Джерело: MEGOGO.