Іспанія

8-й тур Ла Ліги почався з цікавого поєдинку.

Черговий тур чемпіонату Іспанії почався з матчу, який подарував уболівальникам 3 голи, 2 вилучення і 2 нереалізовані пенальті.

За його підсумками Осасуна так і залишилась у середині таблиці, у той же час Валенсія, маючи таку ж кількість балів, за рахунок додаткових показників тимчасово стала п'ятою.

Осасуна — Валенсія — 1:2

Голи: Брашанац, 90+4 — Клюйверт, 26, Діакабі, 54

Осасуна: Еррера — Відаль (Пена 46), Унаї Гарсія, Ернандес (Санчес, 46), Крус — Гомес (Чімі Авіла, 53), Монкайола, Торро, Орос (Рубен Гарсія, 63), Еззалзулі (Брашанац, 72) — Кіке Гарсія

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Комерт, Діакабі (Пауліста, 86), Гая — Клюйверт (Фулькьє, 75), Гільямон (Муса, 61), Моріба (Лато, 75), Ліно — Алмейда, Кавані (Уго Дуро, 75)

Попередження: Торро, 64, Еррера, 90+7 — Гільямон, 38, Моріба, 57, Муса, 73, Діакабі, 84

Вилучення: Унаї Гарсія, 69, Пена, 90+6

Нереалізовані пенальті: Чімі віла, 57, воротар — Кавані, 70, воротар.

Нагадаємо, у суботу Хетафе вдома прийме Реал. Ворота "галактікос" з великою вірогідністю захищатиме Андрій Лунін.