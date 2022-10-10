Іспанія

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Каталонська Барселона в рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги на власному полі приймала Сельту з Віго.

Господарі поля вдало розпочали гру з шаленого тиску на захист суперників, і вже до закінчення стартової половини першого тайму відкрили рахунок у грі.

Колектив Хаві, напевно, і надалі хотів би тримати ситуацію під власним контролем, проте суперники постійно тримали "блаугранас" у напрузі значним ризиком контрнаступів, а ті натомість гаяли велику кількість гольових моментів до перерви.

У другому таймі ситуація змінилась лише в тому контексті, що Барсі не вдавалось стабільно доводити справу до завершального удару, а Сельта тим часом мала кілька відмінних нагод, аби зрівняти рахунок, проте так цього й не зробила.

Огляд матчу:

Барселона — Сельта 1:0

Гол: Педрі, 17.

Барселона: тер Штеген — Бальде (Роберто, 77), Піке, Алонсо, Альба (Гарсія, 86) — Гаві, Бускетс, Педрі (де Йонг, 63) — Рафінья (Дембеле, 64), Левандовські, Торрес (Фаті, 63).

Сельта: Марчесін — Мальйо (Мінгеса, 90+3), Нуньєс, Айду, Галан — Бельтран — Серві (Пасіенсія, 83), Вейга (Соларі, 75), Арнаїс — Аспас, Ларсен (Перес, 75).

Попередження: Альба, Бускетс — Айду, Арнаїс Оскар.

Джерело: MEGOGO.