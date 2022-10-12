Іспанія

Коуч спростував чутки щодо своєї відставки.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне попередив, що не збирається покидати команду, попри невдалі результати на початку сезону.

"Я нікуди не йду з Атлетіко. Відчуваю, що маю таку ж підтримку, як й завжди. Нещодавно мене запитали, чи бачу я себе в іншому місці… Моя відповідь була: "Ні, немає жодних сумнівів", — цитує Сімеоне Fotmob.

Сьогодні Атлетіко зіграє з Брюгге в Лізі чемпіонів. Початок матчу — о 19:45. Football.ua веде онлайн-трансляцію поєдинку. Після тьох турів "матрацники" посідають останнє місце в групі.