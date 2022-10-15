Іспанія

Італійський півзахисник може перебратися до Ла Ліги.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла якісними виступами привернув увагу іспанських грандів.

Як повідомляє видання Calciomercatoweb, за італійського футболіста змагатимуться лідери Ла Ліги — Барселона та Реал.

Минулого сезону Ніколо Барелла провів 48 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та тринадцятьма асистами.

Нагадаємо, що представник англійського чемпіонату, Тоттенгем, намагався підписати Бареллу влітку.