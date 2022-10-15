Іспанія

Каталонці знову відкриті до пропозицій щодо півзахисника.

Барселона розглядає різні варіанти поповнення трансферного бюджету вже найближчим часом.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлені на продаж півзахисника Френкі Де Йонга.

Також стверджується, що у клубі розглядають можливість розлучення з Жераром Піке та Жорді Альбою.

Зазначимо, що цього сезону Френкі Де Йонг провів 10 поєдинків, у яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, що Френкі Де Йонг незадоволений своєю роллю у Барселоні.