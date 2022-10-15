Каталонці знову відкриті до пропозицій щодо півзахисника.
Френкі Де Йонг, getty images
15 жовтня 2022, 11:26
Барселона розглядає різні варіанти поповнення трансферного бюджету вже найближчим часом.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлені на продаж півзахисника Френкі Де Йонга.
Також стверджується, що у клубі розглядають можливість розлучення з Жераром Піке та Жорді Альбою.
Зазначимо, що цього сезону Френкі Де Йонг провів 10 поєдинків, у яких відзначився одним забитим голом.
Нагадаємо, що Френкі Де Йонг незадоволений своєю роллю у Барселоні.